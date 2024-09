Draghi | L’Europa rischia di non essere più libera

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 17 settembre 2024) Bruxelles, 17 settembre 2024 - “Siamo tutti in ansia per il futuro dell'Europa. La mia preoccupazione non è che ci troveremo improvvisamente poveri e sottomessi agli altri, abbiamo ancora molti punti di forza in Europa, ma è che col tempo diventeremo inesorabilmente un posto meno prospero, meno equo, meno sicuro e che, di conseguenza, saremo meno liberi di scegliere il nostro destino”. E’ questa l’analisi con cui l’ex premier Marioha presentato il suo report sulla competitività Ue alla plenaria del Parlamento europeo a Strasburgo. Il rapportosulla competitività spiegato in breve e il Pdf. Debito, tensione con la Germania "Dobbiamo riportare l’innovazione in Europa".