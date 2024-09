Dalla borsa in coccodrillo allo shampoo vegano | Lucarelli infilza Ferragni

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di martedì 17 settembre 2024) Chiaraè ripartita da Goa Organics, brand spagnolo di prodotti per capelli vegani. Lo ha annunciato lei stessa, prima in un incontro con la stampa a Madrid e poi via social: "Credo che tutti sappiano che questi nove mesi non sono stati i più facili della mia vita. Sono in un nuovo capitolo della mia vita, mi sto ricostruendo come persona. Penso di essere diversa e di essere cambiata in molti modi: se prima ero già molto attenta nella scelta dei brand con cui avrei lavorato, ora lo sono ancora di più". Con alle spalle la fine del matrimonio con Fedez e il caso Balocco, l'imprenditrice digitale si è detta pronta a nuove sfide. Selvaggia, che al pandoro-gate ha dedicato un libro-inchiesta, non si è tirata indietro dal sottolineare le incongruenze tra la nuova scelta e un passato di sponsorizzazioni legate a un modo ben lontano da quello sposato ora.