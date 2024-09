Cosa ho capito su William | la rivelazione del fratello di Kate Middleton

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di martedì 17 settembre 2024) "meritava mia sorella? Certo, ma doveva guadagnarsi la mia fiducia": ilminore di, il 37enne James, lo ha detto al Daily Mail nel corso di un'intervista organizzata per presentare il suo libro, "Meet Ella: the dog who saved my life" ("Ella: il cane che mi ha salvato la vita", in uscita il 24 settembre). Un libro che racconta della sua battaglia contro la depressione, ora sconfitta, e del contributo fondamentale, nel suo percorso di guarigione, della sua cagnolina Ella, scomparsa nel gennaio del 2023. Ella, tra l'altro, avrebbe avuto un ruolo importante anche nella relazione tra. "Un giorno arrivai con la piccola Ella, che allora era una cucciola di otto settimane, nella casa di famiglia nel Berkshire - ha raccontato James-.