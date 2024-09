Come sono stati fatti esplodere i cercapersone di Hezbollah? Ipotesi malware o sabotaggio

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 17 settembre 2024) Di una cosa gli esperticerti: l’esplosione simultanea – in Libano ma anche in Siria – di centinaia diutilizzati dai miliziani diè un “attacco molto sofisticato“. Un fatto inedito che ha provocato morti e migliaia di feriti. I membri del “Partito di Dio” filo-iraniano hanno accusato Israele della “totale responsabilità” per le esplosioni: da Tel Aviv non arriva nessun commento ufficiale ma i media arabi puntano il dito contro il Mossad, il servizio segreto israeliano specializzato nelle operazioni all’estero ed esperto, tra le altre cose, anche di hacking.