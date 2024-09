Caso Anna Delvey la falsa ereditiera a Ballando con le Stelle Usa Esplode la polemica

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 17 settembre 2024) Roma, 17 settembre 2024 – È arrivato il giorno del debutto nella versione americana di ‘con le’ perSorokin, la 33enne condta per aver truffato banche, hotel e amici danarosi, sotto laidentità di, sedicentetedesca. Tra i volti noti arruolati per questa 33esima stagione del programma tv ci sono l'ex star dell'Nba Dwight Howard, Tori Spelling (la Donna di Beverly Hills 90210), l'attore Eric Roberts, fratello della più famosa Julia. Ma tra tutti, spicca il nome dell'”artista della truffa”, come la definisce il comunicato della Abc, proprietà del colosso Disney. Laereditaria era stata arrestata e detenuta nel 2017 per frode fiscale e furto aggravato, per poi essere rilasciata agli arresti domiciliari nel 2022.