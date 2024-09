Cade nel fiume Reno e chiede aiuto per un’ora | anziana salvata in extremis

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 17 settembre 2024) Bologna, 17 settembre 2024 – E’ scivolata neldurante una passeggiata vicino all’acqua, è stata travolta dalla corrente e dalle acque gelide e ha rischiato di morire. La sua salvezza la deve prima a un uomo che l’ha vista passare nele poi ai carabinieri che sono tuffati senza perdere un secondo e hanno salvato la donna, 71 anni di Modena ma residente a Bologna. E’ successo tutto ieri sera poco dopo le 18: la telefonata di allerta arriva da cittadino residente al quarto piano di un appartamento in zona Pontelungo che si affaccia sul. Affacciandosi alla finestra – racconta, molto agitato – ha visto la sagoma di una persona nell’acqua. I carabinieri arrivano in zona a tutta velocità in zona e vedono una donna aggrappata a un masso, dopo essere stata trascinata dalla corrente, col corpo sommerso che stava perdendo i sensi.