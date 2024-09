Borsa | l' Europa tiene in attesa della Fed Milano +07%

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 17 settembre 2024) Mercati azionari del Vecchio continente in leggero rialzo, con gli operatori che sembrano aspettare le decisioni di domaniFederal Reserve statunitense. Lamigliore è quella di Madrid che sale dello 0,9%, seguita da Londra in aumento dello 0,8% e dache cresce dello 0,7%. In aumento di mezzo punto percentuale Francoforte e Amsterdam, mentre Parigi è in crescita dello 0,4%, con l'indice del 'sentiment' degli investitori istituzionali tedeschi dell'istituto Zew sotto le stime degli analisti che non ha mosso i mercati. La Fed è chiaramente pronta a ridurre i tassi per la prima volta dal marzo 2020, con i mercati che scommettono sull'entità del taglio, se dello 0,25% o dello 0,50%. Giovedì e venerdì attese poi le riunioniBank of England eBanca centrale giapponese, che dovrebbero mantenere i tassi invariati.