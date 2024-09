Alberi abbattuti sale la polemica | Il Comune non ci dice la verità

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 17 settembre 2024) "L’amministrazione comunale non cila. Glisono importanti, vanno tutelati per migliorare l’ambiente in cui viviamo". Ad alzare la voce contro l’abbattimento deglia Rho è il Gat acronimo di "Gruppo ambiente e territorio". Dopo le critiche delle forze politiche di minoranza, questa volta malumori e interrogativi arrivano da un neonato gruppo di cittadini che si sono riuniti per porre attenzione ai temi e alle problematiche ambientali del territorio rhodense.