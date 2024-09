Accoltella medico del reparto di psichiatria a Bolzano

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 17 settembre 2024) Nella serata di ieri, agenti della Questura disono intervenuti neldidell'Ospedale San Maurizio per un'aggressione ai danni di un. Un bolzanino 57enne, incensurato, in passato in cura nello stessoma attualmente non ricoverato, aveva colpito ilcon un coltello da cucina alla schiena. Fortunatamente le ferite sono risultate solo superficiali. L'uomo, dopo aver abbandonato il coltello per terra, era poi scappato. Grazie alle descrizioni fornite dalla vittima nell'immediatezza del fatto, in breve tempo gli investigatori della Squadra mobile erano in grado di individuare e di rintracciare il feritore nell'abitazione, ove si era tranquillamente rifugiato dopo aver compiuto il gravissimo atto criminale. In Questura l'uomo ha ammesso il fatto, senza tuttavia essere in grado di darne una giustificazione plausibile.