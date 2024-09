Superbonus 2024 contributi ai redditi bassi | regole e domande entro il 31 ottobre

Leggi tutta la notizia su leggioggi

(Di lunedì 16 settembre 2024) In Gazzetta ufficiale del 5 settembreè stato pubblicato il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, contenente “Definizione dei criteri e delle modalità per l’erogazione del contributo relativo alle spese sostenute nell’annoper gli interventi di efficienza energetica, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici”: il decreto.Nel provvedimento si leggono in sostanza i criteri e le modalità per l’attribuzione del contributo a fondo perduto a favore dei contribuenti a basso reddito per le spese sostenute, nell’anno corrente, per gli interventi di efficienza energetica, Sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici tramite, nella misura del 70%, come disposto dall’articolo 119 del Decreto – legge numero 34/2020 (cosiddetto DL Rilancio).Analizziamo le novità in dettaglio.