Shakira lascia il palco dopo il comportamento disgustoso di un ragazzo

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di lunedì 16 settembre 2024) Sabato nottee Anitta si sono presentate in un locale di Miami e si sono esibite per la folla. La popstar colombiana ha ballato sulle note del suo nuovo singolo, Soltera, ma nel bel mezzo della performance, dalla folla unha iniziato a filmare in modo decisamente inappropriato la star, che si è subito sistemata la gonna e ha chiesto di smetterla. A nulla è servita la richiesta della cantante, visto che ilin questione ha continuato a registrare dal basso puntando sotto il vestito dell’artista, che – giustamente – infastidita hato il. Le immagini in questione hanno già fatto il giro del web., la reazione dei fanil video a Miami.