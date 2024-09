Salimani Itsandra Tentato omicidio di Azali Assoumani | l’autore trovato morto

Leggi tutta la notizia su laprimapagina

(Di lunedì 16 settembre 2024), presidente delle Comore, è “fuori pericolo”. Il presidente dello Stato africano insulare, è stato ferito venerdì in un attacco con coltello da parte di un poliziotto di 24 anni.dell’atè statonella sua cella il giorno seguente. Lo rendono noto le autorità delle Comore. L’atè avvenuto attorno alle 14 ora locale a, subito a nord della capitale Moroni. “Il presidente sta bene. Non ha problemi di salute, è fuori pericolo. Gli sono stati dati alcuni punti di sutura” ha riferito il ministro dell’Energia comoriano Aboubacar Said Anli in una conferenza stampa.è stato aggredito mentre partecipava ad un funerale. Il movente dell’attacco non è stato ancora stabilito.