Rende L’Unical attiva cinque scuole di specializzazione mediche all’Ospedale di Cosenza

(Di lunedì 16 settembre 2024) L’Università della Calabria punta sulla formazione dei futuri medici specialisti con l’avvio di nuovedi. Un investimento importante in termini di risorse umane e strutturali, un significativo traguardo nell’ambito del progetto Unical per la Sanità al servizio del territorio. A Patologia clinica e biochimica clinica,ta lo scorso anno, a partire da oggi, infatti, si aggiungono Chirurgia generale, Ematologia, Malattie dell’apparato cardiovascolare e Nefrologia. Le iscrizioni si apriranno mercoledì prossimo e rappresentano un’opportunità importante per i giovani medici che desiderano diventare “specialisti” in settori sanitari strategici.