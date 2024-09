Pistoiese esordio choc al Melani Il Cittadella guasta la festa orange

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 16 settembre 2024)VIS MODENA 2(3-5-2): Lagonigro; Donida (7’ st Larhrib), Mazzei, Bertolo; Kharmoud (33’ st Basanisi), Greselin, Tanasa (7’ st Caponi), Grilli (16’ st Maloku), Diodato; Sparacello (26’ st Tascini), Cardella. A disp. Cecchini, Dibenedetto, Polvani, Balleello. All. Giacomarro.VIS MODENA (4-3-1-2): Piga; Fontana (42’ st Teresi), Sabotic, Aldrovandi, Sardella; Osuji (12’ st Mora), Marchetti, Cesar; Bertani (26’ st Serra); Formato, Guidone (37’ st Sala). A disp. Albieri, Gandolfi, Pezzani, Truffelli, Martej. All. Salmi. Arbitro: Mazzer di Conegliano. Marcatori: 22’ Guidone, 20’ st Sparacello, 32’ st Formato. CAMBIA l’avversaria, cambia lo stadio, ma non cambia la sostanza: lamanca ancora l’appuntamento con la vittoria.