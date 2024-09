Piano di rilevamento delle utenze fognarie | al via la sinergia tra Lario Reti Holding e il comune di Colico

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 16 settembre 2024)si occupa dell’insieme dei servizi pubblici di acquedotto, fognatura e depurazioneacque reflue, per tutti i Comuni della Provincia di Lecco. In particolare, il servizio di fognatura prevede che le acque di scariconostre case, quelle industriali e parte di quelle piovane vengano raccolte e convogliate fino ai depuratori, per essere trattate e depurate prima di essere riconsegnate alla natura. Purtroppo, tale flusso non è sempre completo: in diverse parti della nostra provincia si riscontrano situazioni di derivazione storica, e spesso sconosciute anche agli stessi residenti, in cui alcunesono impropriamente allacciate alla rete meteorica e scaricano i reflui fognari direttamente nei corpi idrici superficiali, con conseguenze critiche dal punto di vista ambientale.