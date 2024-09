Open Arms Salvini | Io non mollo Anm | Su pm Palermo accuse gravi

Leggi tutta la notizia su tg24.sky

(Di lunedì 16 settembre 2024) Sei anni di reclusione: è questa la richiesta dell'accusa nel processo nei confronti di Matteo, accusato di aver negato illegittimamente, ad agosto del 2019, alla nave della ong spagnola, di far sbarcare nel porto di Lampedusa 147 migranti soccorsi in mare. "Mai nessun governo e mai nessun ministro nella storia è stato messo sotto accusa e processato per aver difeso i confini del proprio Paese", il commento del leader della Lega. Che oggi torna a sottolineare: "Grazie a tutti per il sostegno. Arrendermi? Mai. Io non".