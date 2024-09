Mostro di Firenze colpo di scena | il corpo di Francesco Vinci sarà riesumato

Leggi tutta la notizia su corrieretoscano

(Di lunedì 16 settembre 2024) LUCCA –di, ildi. Ad ottenere l’avvio della procedura l’agenzia lucchese Falco cui si sono rivolti la moglie e i figli, per sapere, grazie all’esame del Dna, se ildell’uomo trovato ucciso e carbonizzato nel 1993 nella campagna di Pisa, è quello di. Si potrebbe aprire quindi una nuova pagina nella storia deldi, la cui identità rimane ancora ignota. Infatti, il nome e cognome disono strettamente legati a quello dell’assasino di coppiette. “Tra gli esperti – spiegano dall’agenzia Falco di Lucca – non sono in pochi a pensare che non è mai avvenuto per nessun serial killer e non è possibile che dopo otto duplici delitti non si sia trovata una prova o una traccia.