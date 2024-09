Mauro | Inter non presuntuosa Pairetto? Si tutela non è errore

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di lunedì 16 settembre 2024)ha commentato il pareggio dell’sul campo del Monza per 1-1. Al contempo, l’ex giocatore giudica il fischio dinel finale. NON– Massimo, ospite negli studi di Pressing, commenta il pari dell’a Monza: «La prima cosa che voglio dire è che Lautaro Martinez, se è così, l’deve stare molto attenta. Non mi è sembrata, sono stati molto poco bravi in avanti. Ha trovato difficoltà a fare occasioni da gol, sono stati meno veloci col pensiero. Non credo presuntuosi, hanno la gamba di quelli che vogliono continuare a vincere. Pavard non ha difeso bene in quel cross, qui il punto: l’ha preso due gol a Genova e uno stasera. A differenza di Napoli e Juventus, prende gol. Vero che Lautaro ha sbagliato e altri non sono riusciti a fare bene, una grande squadra non deve prendere gol così.