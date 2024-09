Lino Giuliano squalificato al Grande Fratello Amanda Lecciso entrerà al suo posto

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di lunedì 16 settembre 2024) Aldi, ilaprirà le porte ad, sorella minore di Loredana. “Disi sa poco, ha 36 anni, e in passato ha lavorato nel negozio di scarpe della ‘sorella’ per poi avere una parte nel dimenticabilissimo film Parentesi Tonde, accanto a Raffaella(gemella di Loredana), Flavia Vento e Patrizia De Blanck (!). Ha un figlio di 10 anni, avuto dall’attore Ivo Micioni”. Raffaella è la gemella di Loredana. Anche lei ha lavorato nel mondo dello spettacolo, spesso collaborando con la sorella.è la sorella più giovane delle tre. Non ci sono molte informazioni pubbliche su di lei, ma è stata menzionata in relazione alle sue sorelle nel contesto delle loro apparizioni televisive.Le tre sorelle hanno condiviso esperienze nel mondo della televisione italiana, partecipando a vari programmi e eventi.