L’avanzata della logistica la Lombardia capitale italiana di un settore in continua espansione | in vista 13 milioni di metri quadrati di nuove costruzioni

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 16 settembre 2024) Milano, 16 settembre 2024 – ?Sono più di 700 gli immobili logistici in, per un totale di 10,5didi suolo occupato e un valore complessivo dello stock immobiliare logistico pari a 13 miliardi di euro. Questo è, in sintesi, il quadro emerso dalla ricerca effettuata dal Dipartimento Research di WCG – World Capital Group (unica societàdi consulenza e intermediazione immobiliare, specializzata nel commercial real estate). Il quadro evidenzia la rilevanza assoluta, in ambito logistico, del territorio lombardo.