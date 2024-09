L' amore e altre seghe mentali | Giampaolo Morelli nel trailer della commedia

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di lunedì 16 settembre 2024) Un vivaceanticipa i temi sentinuovadiretta e interpretata dacon Maria Chiara Giannetta, al cinema dal 17 ottobre distribuita da Vision Distribution. Riprendersi da una delusione sentimentale non è affatto facile. Ne sa qualcosa, che ha scelto di mettere in scena le difficoltà dei 45enni single nella sua nuova regia, L', in uscita il 17 ottobre distribuito da Vision Distribution. Come svela ildel film,è anche protagonista di questa romcom fuori dai canoni che ironizza ampiamente sul mondo contemporaneo mettendo in scena la storia di 46enne single dopo una rottura dolorosa il quale ha scelto di dedicare la propria vita sessuale all'autoerotismo e al sesso virtuale, meno problematico e pronto a realizzare tutte