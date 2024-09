La Nike Zoom Vomero 5 Roam è una sneaker fondamentale e irrinunciabile

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di lunedì 16 settembre 2024) LaBlack era destinata ad arrivare prima o poi e tutti gli appassionati di, in qualche modo, lo sapevano. Grazie a colorazioni come la Supersonic e la Vintage Green, questa scarpa da corsa old school è diventata rapidamente uno tra i modelli più popolari del 2024. Cosa succede se gli si inietta una fiala di DNA di scarpa da trail? Si scatena una reazione chimica da cui esce laBlackLa, una delle prime varianti cromatiche della silhouette ispirata all'escursionismo, sostituisce la consueta tomaia in mesh e pelle della5 con una struttura in nylon nero e pelle scamosciata. A quanto pare è molto più resistente e longeva, ed è anche dotata di un nuovissimo sistema di allacciatura a leva e di robuste linguette a strappo che ne esaltano l'estetica.