Kostas recensione | Stefano Fresi è il nuovo ironico ma ruvido commissario

Leggi tutta la notizia su spettacolo.eu

(Di lunedì 16 settembre 2024) Ladi, serie tv che presenta unma anchee sagace: nel caste Francesca Inaudi, per quattro prime serate su Rai 1 che adattano (ma un po’ tradiscono) i romanzi di Petros Merkaris I romanzi di Petros Markaris prendono vita in, serie tv prodotta da Palomar e Rai Fiction che vede come protagonista un ottimo. Con la regia di Milena Cocozza, nel cast anche Francesca Inaudi, Blu Yoshimi e Marco Palvetti per 4 prime serate su Rai 1. IlCharitos Atene, 2009.Charitos () è a capo della Sezione Omicidi della Polizia della capitale greca, sospesa tra Oriente e Occidente, tra antico e contemporaneo, teatro di una serie di delitti che coinvolgono immigrati clandestini ed ex spie, imprenditori ambigui e cronisti troppo curiosi.