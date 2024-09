Genta | Inter focalizzata sulla Champions League Una differenza

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di lunedì 16 settembre 2024) Si discute del pari tra Monza ee del momento nerazzurro dopo 8 punti nelle prime 4 giornate di campionato. Carlosu Tutti Convocati esprime il suo parere. ANNI DIVERSI – Passano gli anni e cambiano ovviamente anche gli obiettivi di una società . Sta succedendo alla squadra di Simone Inzaghi, che zoppica a Monza anche per l’impegno europeo. Ne è sicuro Carlo: «Io credo che quest’anno per l’lanon sarà uno svago di mezza settimana, un’avventura o un qualcosa di più. L’sarÃsu quella competizione per fare davvero bene e anche partite come quelle con il Monza credo siano funzionali. Cioè che abbiano una spiegazione di quel tipo. L’non è quella di ieri sera, c’è il derby e avremo risposte in un senso o nell’altro.