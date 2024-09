Fonseca | Ragionerò anche pensando all’Inter Non posso dimenticarlo

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di lunedì 16 settembre 2024) Pauloha parlato nella conferenza stampa di vigilia della sfida tra il suo Milan e il Liverpool, con cui sarà dato avvio al cammino Champions dei rossoneri: non è mancato un riferimento al derby con l’Inter. IL RAGIONAMENTO – Il tecnico del Milan Pauloha indicato nella conferenza stampa di vigilia di Milan-Liverpool, prima sfida della Champions League 2024-2025, le sue idee in merito al doppio confronto con i Reds e l’Inter. L’allenatore portoghese, espressosi sui suoi dubbi di formazione per la prima delle due gare settimanali che vedranno impegnati i rossoneri, ha sottolineato un fattore che potrebbe incidere sulle sue scelte: «Potrebbero giocare sempre gli stessi (in entrambi i confronti, ndr.), ma potrei cambiarequalcosa.