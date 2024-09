F1 Ferrari sconfitta da McLaren nella ‘battaglia di Baku’ ma è un 2024 camaleontico E Verstappen resiste…

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 16 settembre 2024) Laesulta e mostra viepiù i muscoli; lasi mangia le mani dopo essersele messe nei capelli; la Red Bull ritrova un po’ di colore, pur restando pallida; la Mercedes, zitta zitta, si prende l’uovo oggi (ovvero ieri) e spera che il domani possa riservare una gallina. Questa l’estrema sintesi del Gran Premio di Azerbaigian, disputatosi domenica 15 settembre. Baku si è risolta in un trionfo per il Team di Woking, soprattutto nell’ottica del Mondiale costruttori. La vittoria era possibile, ma improbabile. Eppure è arrivata, soprattutto per merito di un Oscar Piastri monumentale. Lando Norris, pur partendo dalle retrovie, si è issato sino al quarto posto e – oltre ad apportare punti preziosissimi alla squadra – ha rosicchiato qualcosa a Maxnel Mondiale piloti.