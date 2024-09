Emmy a ' The Bear' e ' The Morning Show' per gli attori secondari

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 16 settembre 2024) Ebon Moss-Bachrach vince l'per il miglior attore non protagonista in una serie comica per il ruolo di Richie Berzatto nella seconda stagione di 'The'. Con questo riconoscimento si apre la 76ma edizione degli 'Oscar della televisione', che premia i programmi e le serie andate in onda da giugno 2023 al maggio scorso. Moss-Bachrach aveva ritirato la stessa statuetta nell'ultima edizione, celebrata a gennaio invece che a settembre 2023 per via degli scioperi che hanno paralizzato Hollywood fino a novembre. A lui il compito di inaugurare la serie di premi per cui è candidato loFx sulla famiglia italo-americana di Chicago che cerca di aprire un ristorante stellato sulle ceneri di una bettola di proprietà familiare.