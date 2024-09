Champions League Milan ancora 20 mila posti liberi per il Liverpool e c’è una novità! Il motivo

Leggi tutta la notizia su dailymilan

(Di lunedì 16 settembre 2024), per la gara con ilsono disponibili20biglietti: e c’è una novità importante. Ecco il motivo Si avvicina sempre di più il primo impegno delincon il: c’è, però, un inconveniente non da poco. Sì, perché a lunedì 16 settembre ci sono20a San Siro. Una cosa inabituale, visto che durante la scorsa stagione, dopo l’apertura della vendita dei biglietti, era una vera e propria lotta contro il tempo per accaparrarsi un tagliando. Sono infatti soltanto 55occupati e con una capienza di oltre 75sono più di 20biglietti che sono a disposizione dei tifosi. Tifosi che, però, hanno deciso di rinunciare a vedere la partita dal vivo a causa dei prezzi folli dei biglietti.