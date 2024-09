Cagliari-Napoli giornalista sarda shock | Camorristi siete monnezza – FOTO

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di lunedì 16 settembre 2024), unasconvolge sui social: frasi discriminanti e razziste: gli screen mettono i brividi Non si placano le polemiche dopoandata in scena nel pomeriggio di ieri dall’Unipol Domus. Gli azzurri sono riusciti a vincere con un netto 4-0, nonostante qualche sofferenza dopo l’iniziale vantaggio. Provvidenziali gli interventi di Meret, prima che Lukaku salisse in cattedra definitivamente e servisse il suo secondo assist di giornata e realizzasse anche il suo secondo gol con la maglia del. A far discutere, però, sono stati i tristissimi scontri avvenuti durante il primo tempo tra gli spalti dello stadio. Tutto sarebbe nato poco prima della mezz’ora di gioco, quando le due tifoserie hanno cominciato a beccarsi con cori, sfottò e qualche striscione provocatorio che non ha fatto altro che aumentare la tensione.