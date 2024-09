Bagnolo Cremasco ritrova moglie e figlie che erano scappate da lui e le minaccia di morte | 43enne arrestato

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 16 settembre 2024) Cremona, 16 settembre 2024 – Denunciato per maltrattamenti dalla, poi scappata lontano da casa insieme alle due, è riuscito a rintracciarle e le hate di. Per questo un uomo di 43 anni lo scorso venerdì è statoper maltrattamenti in famiglia a, in provincia di Cremona. Pochi giorni prima laera andata alla stazione carabinieri del paese in cui viveva la famiglia, in un'altra provincia, a denunciare i vent'anni di maltrattamenti fisici e verbali subiti da lei e dalle. Poi le treinsieme a. In poco tempo ilè riuscito a scoprire dove fossero e le ha raggiunte, mandando nel frattempo messaggi in cui leva di, se non fossero tornate a casa con lui. La donna verso mezzogiorno di venerdì 13 settembre ha allertato i carabinieri.