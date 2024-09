2 L’Europa rischia di perdere il Monopoli dell’Intelligenza Artificiale Ecco perché

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di lunedì 16 settembre 2024) Vi ricordate il, il gioco da tavolo che simulava un mercato immobiliare? Immaginiamo di simulare ilnella gara tra le principali potenze mondiali per quella che sarà la nuova rivoluzione industriale: la rivoluzione delle decisioni, ovvero la rivoluzione(AI). Ma come è partita, dove si trova nell’AI Monopoly game? Ormai il dibattito economico, politico e sociale è pervaso da tavole rotonde, interventi, slogan e luoghi comuni sull’AI. Una cosa è certa, così come la rivoluzione delle interazioni (i.e. rivoluzione digitale) ha modificato i paradigmi di business e la società, la rivoluzione delle decisioni sarà probabilmente ancora più stravolgente.