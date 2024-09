Torino-Lecce solo pari! Gli uomini di Gotti non sfruttano le chance

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di domenica 15 settembre 2024)termina intà e senza reti all’attivo, sul risultato di 0-0. Gli ospiti allenati da mister Lucasprecano tante occasioni. SENZA GOL – Nella quarta giornata di Serie A, la sfida tratermina sul risultato di 0-0. Poche occasioni nel primo tempo, con Morente e Krstovic che sprecano per i salentini. Il montenegrino va poi vicino per due volte al gol nella ripresa, ma Milinkovic-Savic è decisivo con due grande parate. Più vivace la ripresa, con il portiere serbo assoluto protagonista: a metà secondo tempo, il portiere dei granata è strepitoso per due volte su Krstovic. La prima arriva al 67? quando l’attaccante ospite rientra sul sinistro, la seconda volta a tu per tu con il montenegrino. In attesa dell’Inter in campo questa sera alle 20:45 contro il Monza, Vanoli è primo in classifica con 8 punti insieme alla Juventus.