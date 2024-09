Tennis Draper polemico | Si gioca troppo i giocatori della mia età saranno meno longevi

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 15 settembre 2024) “Venerdì ero in campo a New York e una settimana dopo sono già impegnato in Davis. E’ un cambiamentoradicale“. Queste le parole di Jackalla vigilia dell’ultima giornatafase a gironi di Coppa Davis 2024. Nonostante il fattore campo, visto che sia Manchester, la Gran Bretagna rischia seriamente di non qualificarsi alle Finals di Malaga.però si è soffermato sul calendariofitto: “E’ davvero difficile. Il mio team vuole che mi prenda curamia salute, fisica e mentale, ma quest’anno ho giàto 25-26 tornei: ed è la mia prima stagione piena nel circuito. Per itorimia età sarà dura essere“. Infine, il britannico ha concluso: “Sono consapevole che tanti al mio posto non avrebberoto, anzi era stato proprio il mio team a sconsigliarmelo.