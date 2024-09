SpaceX | oggi rientra missione Polaris

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di domenica 15 settembre 2024) 2.50 E' previsto stamane il rientro sulla Terra dei partecipanti allaDawn, che questa settimana hanno compiuto la storica prima passeggiata spaziale privata. Lo fa sapere la compagniadi Elon Musk. L'ammaraggio è previsto davanti alla costa di Dry Tortugas in Florida alle 3.36 ora locale (le 9.36 in Italia), e sarà trasmesso in diretta web.Il collegamento comincerà circa un'ora prima dello splashdown della capsula spaziale partita martedì scorsa da Cape Canaveral, in Florida