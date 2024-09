Serie C Girone B 4ª giornata nella domenica delle umbre vince solo la Ternana | RISULTATI e CLASSIFICA

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di domenica 15 settembre 2024) Erano in campo tre squadree due di queste se la vedevano nel derby Perugia-Gubbio che si è chiuso in parità (1-1) dopo che gli ospiti erano andati in vantaggio e nonostante il loro forcing finale a caccia del successo. Continua a deludere il Perugia e l’aria in casa biancorossa si fa pesante. La, invece, si sbarazza per 3-0 del Pineto con una doppietta di Cianci e respira in. Lucchese-Rimini e Pescara- Pianese chiuderanno domani il quarto turno.