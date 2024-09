Premier League i risultati della quarta giornata | il north London derby è dell' Arsenal Liverpool ko

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 15 settembre 2024) Milano, 15 settembre 2024 - Nelladisorridono le due squadre di Manchester che vincono i rispettivi incontri: lo United contro il Southampton, mentre il City rimonta e batte il Brentford. L'appuntamento diera a Londra, con iltra Tottenham e, vinto dalla squadra di Arteta per 0-1 grazie al difensore Gabriel. Sorridono anche Chelsea, Aston Villa e Newcastle, mentre ilviene fermato in casa dal Nottingham Forest. Ripercorriamo tutte le sfidedi. Tutti i matchQuarto turno che si è aperto sabato con la netta vittoria del Manchester United in casa del Southampton. I padroni di casa partono bene e riescono anche a guadagnare un calcio di rigore che però viene sbagliato da Archer, parato da Onana.