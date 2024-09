Pericolo allagamenti a Roma residenti puliscono la strada a Castelverde

Leggi tutta la notizia su ilcorrieredellacitta

(Di domenica 15 settembre 2024)tengono pulite le strade di: il CdQ diinterviene per mantenere il decoro nella zona ed evitareUna domenica al servizio della cittadinanza di, quella messa in piedi da alcunidella zona di. Con scope, rastrelli e aspiratori, diversi cittadini hanno portato avanti un’operazione di pulizia all’interno di alcune strade del loro quartiere. Una situazione volta a prevenire i fenomeni di degrado, ma soprattutto i casi di allagamento come peraltro già accaduti nei recenti rovesci temporaleschi dell’ultima settimana. Iintervengono contro l’allagamento di alcune strade aCome immortalato dal consigliere Antonio Muzzone (Fratelli d’Italia in VI Municipio diCapitale), i membri del Comitato di Quartiere si sono dati appuntamento questa domenica per organizzare la “Giornata di Pulizia del Quartiere”.