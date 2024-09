Onda giovane dagli States La New Haven porta oltre duecento ragazzi | Il sogno è un campus

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 15 settembre 2024) "I nostri studenti sono ambasciatori di Prato nel mondo"- lo ripete sempre Kevin Murphy, preside della NewTuscany, fin da quando nel 2012 dalla contea del Connecticut l’università americana si è insediata in città.studenti, ogni anno, studiano e vivono a Prato. "Ci sono periodi, come adesso, nei quali ne accogliamo contemporaneamente una quarantina, nel periodo estivo sono da noi un centinaio". Murphy è entusiasta. "Sono parte della comunità locale e raccontano la città fuori dai suoi confini geografici, vengono qui, conoscono la cultura e la lingua italiana, poino a Prato parenti ed amici. Spesso un viaggio in Italia con la famiglia parte proprio da questa città". Studiare e vivere nel quadrilatero di piazza san Francesco corrobora la voglia di respirare tutto quello che la città può offrire.