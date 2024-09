Nesta | Ho fatto arrabbiare qualcuno! Dany Mota importantissimo

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di domenica 15 settembre 2024) Alessandroha parlato in conferenza stampa al termine di Monza-Inter. Di seguito le parole dell’allenatore, che è riuscito a fermare con un pareggio la squadra di Simone Inzaghi.NELLA CONFERENZA STAMPA POST MONZA-INTER Difesa compatta e tutta la squadra costante per tutti i 90?. Il gol è frutto di una palla sporcata? Io penso di sì perché se il cross di Carlos Augusto prende la traiettoria che deve prendere magari finisce sulla linea dei centrocampisti. Invece va a finire proprio là, dove il difensore vede una traiettoria, la deve cambiare, e fa più fatica. Hosolo due cambi, dopo domani al campo sicuramentemi aspetterà al parecchio. Hodei miei ragazzi però a volte vedi la partita, ti piace e hai paura di cambiare per forza. Così fai qualche casino, a volte è meglio non fare.