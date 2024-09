Monza-Inter 1-1 tutto nel finale | Dumfries risponde a Dany Mota

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di domenica 15 settembre 2024) Termina sul punteggio di 1-1, sfida valevole per la quarta giornata del campionato di Serie A. Ecco quanto successo a San Siro dopo il primo tempo terminato sul punteggio di 0-0. SVANTAGGIO – Una serata non brillantissima per l’, che esce dalla sfida contro ilcon un punto. Una partita non bellissima quella giocata dai nerazzurri, lontanissimi da quelli visti contro l’Atalanta la scorsa giornata. E le occasioni infatti sono pochissime, da segnalare soltanto un tentativo poco convinto di Kristjan Asllani dalla distanza al 65?, che non si avvicina nemmeno alla porta. Simone Inzaghi prova a gara in corso a dare una scossa, cambiando di fattol’attacco e passando a un tridente inedito composto da Joaquin Correa, Marko Arnautovic e Marcus Thuram.