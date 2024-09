Minaccia la ex con una pistola Braccialetto per tenerlo a distanza

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 15 settembre 2024) Con unagiocattolola ex e aggredisce il nuovo compagno di lei. L’aggressione del nuovo partner della ex compagna ha portato alla luce tutti i maltrattamenti subiti dalla donna per più di due anni e mezzo. E mentre prosegue l’iter giudiziario, nel frattempo nei confronti del giovane, 24enne di nazionalità dominicana, è stato disposto il divieto di avvicinamento alla persona offesa e ai luoghi dalla stessa frequentati, con l’applicazione delelettronico. La misura è stata eseguita venerdì a poche ore dall’emissione dalla polizia, che ha reso nota la vicenda con comunicato stampa diramato ieri dalla Questura di Pavia. A operare è stata la Sezione reati contro la persona in materia sessuale della Squadra Mobile.