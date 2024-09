LIVE Italia-Olanda Coppa Davis 2024 in DIRETTA | conferma per Berrettini nel primo singolare?

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 15 settembre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno e benvenuti nellatestuale deldi, ultimo incontro del gruppo A di. Azzurri che hanno bisogno di centrare una vittoria per chiudere in vetta al girone, e sono in ogni caso già qualificati alle Finals di Malaga dopo la sorprendente sconfitta del Belgio. Capitan Filippo Volandri chiede concretezza ai suoi, con alcuni tennisti a disposizione che devono fare i conti con le residue energie dopo l’intensa settimana. Giornata che poteva nascondere insidie, ma che potrebbe trasformarsi in un’autentica passerella finale. Matteoha centrato due vittorie, superando dapprima il brasiliano Fonseca, poi in rimonta il belga Blockx. Il romano è divenuto il beniamino del pubblico bolognese, e dovrebbe strappare la rianche in vista delle ultime fatiche.