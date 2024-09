Inter ‘bloccata’ a Monza | Napoli in testa al campionato per una notte

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di domenica 15 settembre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiL’di Simone Inzaghi si ferma e il, grazie alla schiacciante vittoria per 4-0 contro il Parma, si è momentaneamente issato al comando della classifica di Serie A dopo quattro giornate, a quota 9 punti. Un risultato che premia la squadra guidata da Conte, capace di sfruttare l’occasione offerta dal pareggio dell’contro il, bloccata sull’1-1 nel posticipo serale. Per una, i partenopei possono gustarsi la vetta solitaria, in attesa dell’esito della sfida dell’Udinese, che domani potrebbe superare i campani con una vittoria sul difficile terreno del Parma. Il match all’Unipol Domus contro il Cagliari ha evidenziato la solidità del, con gli uomini di Conte che hanno saputo difendere con ordine e sfruttare ogni spazio con rapidità e precisione.