Inizia la stagione per le aquilotte

(Di domenica 15 settembre 2024) Dopo il riposo forzato della prima giornata prenderà il via la nuovadi serie C dell’ASD Spezia Women con un trittico di partite che la diranno lunga sulle reali ambizioni della squadra. Nel primo impegno, in programma oggi pomeriggio alle 15.30 al comunale di Zanica in Provincia di Bergamo, leaffronteranno la Polisportiva Monterosso della capocannoniere dello scorso anno Citaristi. Dopo in casa ospiteranno la favorita Pro Sesto e poi andranno a Sassari contro la Torres. Il gruppo sarà al completo, ad eccezione del portiere Aliquòi. Le ragazze sono ben consapevoli del loro ruolo di favorite e stanno lavorando sodo per presentarsi al meglio alla sfida d’esordio. Voce a mister Roberto Salterio (nella foto). "Quello che posso dire che è abbiamo lavorato molto bene in queste settimane e che sono molto contento di come ci siamo preparati.