F1 Ferrari favorita nelle strade di Baku Vincere per lanciare l’assalto al Mondiale costruttori

(Di domenica 15 settembre 2024) Alle ore 13.00 odierne scatterà il Gran Premio di Azerbaigian, diciassettesima delle ventiquattro tappe di undi F1 che, a questo punto della stagione, è molto più incerto di quanto si potesse pensare in primavera. La supremazia della Red Bull è svanita e il Drink Team, per quanto ancora in testa al, è ora braccato dalla McLaren. La, reduce dal trionfo di Monza, fa da terza incomoda in questa contesa, essendo staccata di 39 punti dal Team di Milton Kenyes e di 32 da quello di Woking. Nella classifica iridata piloti, Max Verstappen gode ancora di un vantaggio di 62 lunghezze su Lando Norris e di 86 su Charles Leclerc. L’olandese è però stato il primo a suonare il campanello d’allarme relativo alla propria posizione egemone.