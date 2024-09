Dalle condizioni di Kvara alla sorpresa McTominay | le scelte di Conte per Cagliari

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di domenica 15 settembre 2024)studia la formazione migliore per-Napoli: daè pronto a sciogliere tutti i suoi dubbi in vista della trasferta di oggi Finalmente il Napoli torna in campo dopo la lunga sosta per le nazionali. A oltre due settimane dsfida al Maradona contro il Parma, gli azzurri sono chiamatitrasferta con il. I rossoblu hanno iniziato il loro campionato con due pareggi e una sconfitta. Gli uomini di Nicola hanno strappato 1 puntoRoma all’esordio, per poi rimanere bloccati sull’1-1 contro il Como di Fabregas, prima di cadere in trasferta a Lecce. Un andamento non del tutto convincente, per una squadra che lotterà finofine dell’anno per la salvezza. Il dato che conforta i tifosi sardi è quello legatofase difensiva, con soli 2 gol subiti in 3 partite. Meno quello offensivo, con solamente 1 gol segnato in 3 sfide.