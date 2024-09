Coppa Davis stupendo Berrettini Italia in vantaggio contro l’Olanda

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di domenica 15 settembre 2024) Nel confronto che ha acceso il girone A della, Matteoha messo in mostra il suo carattere e la sua determinazione, recuperando da una partenza in salital’olandese Botic Van de Zandschulp. Nonostante una sconfitta nel primo set,ha risposto con grinta, ribaltando il risultato e chiudendo l’incon il punteggio di 3-6, 6-4, 6-4. Questa vittoria cruciale ha portato il primo punto all’, e ora la squadra è in una posizione favorevole per conquistare il primo posto nel girone, con Jannik Sinner pronto a sostenere il gruppo. Il match Nel primo set, Van de Zandschulp si è mostrato determinato e preciso, riuscendo a strappare il servizio ae chiudere il parziale con una solida prestazione al servizio, realizzando 20 punti su 23.