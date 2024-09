Centrodestra pronto ad ’allargarsi’

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 15 settembre 2024) MONTEFALCO – Non c’è solo Bandecchi con la sua Alternativa Popolare. C’è da rifinire e rafforzare la squadra che sosterrà Donatella Tesei alle prossime regionali, andando oltre gli schieramenti tradizionali. Così ildell’Umbria si compatta e trova la "massima condivisione" sulla necessità di allargare la coalizione "a chi condivide il programma" che ieri è stato discusso e affinato in una riunione di più di quattro ore. In questo senso sarebbe stata espressa una sostanziale condivisione sulla necessità di aprire a Udc, socialisti, e anche ad Alternativa Popolare di Stefano Bandecchi se si concretizzerà l’accordo politico nazionale gestito dai leader del. La posizione – stando a quanto riporta l’Ansa – sarebbe emersa in un vertice di coalizione che si è svolto a Montefalco, ovvero nel comune del quale fu sindaca Donatella Tesei.