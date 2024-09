Cagliari Napoli dove vederla e probabili formazioni

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di domenica 15 settembre 2024) I partenopei faranno visita alle 18.00 allo stadio di. Mister Conte proverà subito ad inserire i nuovi acquisti? Dopo la pausa dovuta alla Nazionale di Spalletti impegnata nelle fatiche della Nations League torna la serie A Enilive con gli azzurri di Conte impegnati in una difficile trasferta a. Davvero tosto azzeccare questa volta le scelte di Antonio Conte ma crediamo possano trovare spazio i nuovi acquisti, in particolare McTominay direttamente durante la partita con Neres che potrebbe invece cominciare fin dal primo minuto e Gilmour che potrebbe sorprenderci. Entrambi gli scozzesi sono reduci da prestazioni davvero top con la nazionale, nonostante il risultato non li abbia premiati. Immaginiamo e, forse tifiamo, un tridente da sogno con Neres insieme a Lukaku e Kvara.