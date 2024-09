Arrampicata sportiva Coppa Europa Speed 2024 | tre medaglie azzurre a Casalecchio di Reno

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 15 settembre 2024) Cala il sipario sull’ultima tappa didi, di scena adi(Bologna). Italia protagonista con ben dodici azzurri in finale (6 donne e 6 uomini) e soprattutto ben tre. Nel maschile, Ludovico Fossali ha conquistato la medaglia d’argento, arrendendosi solo al tedesco Carmanns in una finale interrotta per un problema tecnico e poi ripresa tra il nervosismo generale. “Non sono riuscito a gestire la testa. Per me è un buon periodo di forma, dopo un inizio di stagione un po’ deludente: ho lavorato duramente e sono felice che il lavoro stia dando i suoi frutti. Sarò a Seoul per lottare per il podio didel Mondo” ha dichiarato. Per quanto riguarda gli altri italiani, Zurloni ha chiuso 5°, Zodda 6°, Robbiati 7°, Egidi 11° e Giorgianni 12°.